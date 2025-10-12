Минкоммерции: КНР не запрещает экспорт редкоземельных металлов

Экспортный контроль нельзя назвать запретом на поставки, отметили в ведомстве

ПЕКИН, 12 октября. /ТАСС/. Китайские власти не вводят запрет на экспорт редкоземельных металлов и, согласно правилам, продолжат выдавать лицензии на соответствующие поставки. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"Введение мер экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов - законная практика китайского правительства, - говорится в заявлении. - Экспортный контроль КНР - это не запрет на поставки. В ответ на заявки, соответствующие требованиям, мы будем выдавать лицензии".

Как уточняется в комментарии Минкоммерции, с учетом нестабильности на международной арене и периодически возникающих вооруженных конфликтов в мире Китай "как ответственная крупная держава на законных основаниях вводит экспортный контроль в отношении соответствующих товаров". Тем самым Пекин стремится "лучше защищать мир во всем мире и стабильность в регионе", должным образом выполнять свои международные обязательства.

Китайское ведомство отметило, что власти КНР еще до оглашения упомянутых мер уведомили все заинтересованные страны и регионы. "Китай готов укреплять диалог и усиливать взаимодействие в области экспортного контроля со всеми государствами, чтобы лучше защищать безопасность и стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек", - подчеркивается в заявлении.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. Согласно данным таможни, Китай в январе - августе увеличил экспорт редкоземельных металлов на 14,5% в годовом исчислении, до 44,35 тысячи тонн. По стоимости поставки этого сырья в другие страны за восемь месяцев оцениваются в $282,7 млн (сокращение на 17,1%).