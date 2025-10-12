На платформе для работы с самозанятыми отметили массовый приток блогеров

Среди авторов контента преобладают молодые женщины

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские блогеры особенно активно регистрировались на платформе для самозанятых в августе. Об этом свидетельствуют данные платформы для автоматизации работы с самозанятыми "Консоль", поступившие в ТАСС.

Авторы исследования отметили, что число регистраций новых блогеров в августе оказалось на 49% больше по сравнению с июлем. В сентябре количество новых регистраций было ниже августовского пика, однако осталось на уровне других летних месяцев и на 46% выше, чем в мае. Среди авторов контента преобладают молодые женщины - 73%.

"После рекордного скачка в августе, в сентябре наблюдается ожидаемая коррекция. Однако сентябрьский показатель все равно очень высокий в общей динамике. При этом, в сентябре 2025 года доля блогеров, которые принимали оплаты за свои услуги, составила 2,8% от всех исполнителей в системе. Для сравнения, их общая доля в базе сервиса составляет 0,9%. Нормативная база стала не препятствием, а новой реальностью, к которой рынок успешно адаптируется", - отметил главный юрист платформы "Консоль" Александр Поштак.

Исследование было проведено на основе внутренних данных компании, которые охватывают более 1 млн самозанятых по всей России.