ТПП: поправки к закону о банкротстве помогут переходу к реабилитации компаний

Это обеспечит в том числе сохранение рабочих мест, считает глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Поправки к закону "О банкротстве" способствуют переходу от ликвидационной модели к реабилитационной, обеспечив в том числе сохранение рабочих мест в компаниях. Такое мнение высказал ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о досудебном урегулировании долгов. Инициатива направлена на предотвращение закрытия предприятий и развитие реабилитационных процедур. Предлагается прописать механизм досудебного урегулирования долгов без подачи в арбитражный суд заявления о банкротстве. Также поправки предусматривают продление процедуры финансового оздоровления юрлиц с двух до четырех лет с возможностью однократного продления не более чем на два года.

"Поправки направлены на переход от ликвидационной модели к реабилитационной - то есть на сохранение предприятий, рабочих мест и производственного потенциала", - сказал Катырин.

По его словам, процедура банкротства сегодня почти всегда заканчивается ликвидацией компаний. Катырин сообщил, что новый механизм досудебного урегулирования долгов и продление сроков финансового оздоровления дадут бизнесу возможность восстановить платежеспособность без подачи заявления о банкротстве и судебного разбирательства, сохранив активы и занятость.

"Хочу отметить, что ФНС в партнерстве с ТПП РФ и рядом других организаций не так давно создала Фонд содействия реструктуризации долга. Это эффективная площадка, где должники и кредиторы вырабатывают решения, позволяющие сохранить бизнес и избежать банкротства", - сказал глава ТПП РФ.

По его словам, на основе анализа финансового состояния и потенциала предприятия кредиторам демонстрируются возможности выхода из кризиса. Так, если при банкротстве кредиторы получают менее 2 копеек с рубля, то при реструктуризации возврат может достигать 100%.

"Мы уже завершили построение механизмов, при которых должники и кредиторы начали друг другу доверять. Вместе с новыми поправками эти возможности будут еще более привлекательными", - заключил он.