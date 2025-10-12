Эксперт Гусев рассказал об эффекте отмены акциза на зимний дизель для нефтебаз

Это позволит увеличить его производство и нарастить топливный рынок в холодный период, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов "Надежный партнер"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Отмена акциза на зимний дизель, произведенный путем смешения не на нефтеперерабатывающих заводах, позволит нарастить его производство и насытить рынок этим видом топлива в холодный период, заявил ТАСС заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.

12 октября был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, отменяющий с октября 2025 года по май 2026 года выплаты акцизов на дизтопливо, полученное в результате смешения не на НПЗ. Зимний дизель в том числе производят, смешивая летнее дизтопливо и авиакеросин.

"Это снижает себестоимость, упрощает процесс (производства - прим. ТАСС), повышает устойчивость рынка в части насыщенности зимним дизельным топливом. Безусловно, это правильная, адекватная и достаточная мера для того, чтобы в осенне-зимний период все регионы были обеспечены качественным топливом для работы техники при минусовых температурах", - сказал Гусев.

По его словам, доначисление дополнительного акциза при выпуске зимнего топлива путем смешения с компонентами привело к тому, что его производство на нефтебазах таким образом стало экономически невыгодным.

"С учетом того, что все эти операции, как правило, производились на нефтебазах, соответственно, увеличивается количество производителей зимнего топлива и улучшается баланс рынка", - отметил он.