Торгпред США Грир призвал к стабилизации торговой ситуации с КНР

Джеймисон Грир отметил, что у американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина хорошие отношения

Торговый представитель США Джеймисон Грир © Kayla Bartkowski/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сохраняет хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, однако Вашингтон и Пекин должны найти путь, по которому удастся вернуться к стабильности в торговых отношениях. Об этом заявил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир.

"У президента сохраняются замечательные отношения с председателем Си <....>. Однако нам необходимо обеспечить возвращение к той стабильной ситуации, в которой мы пребывали еще неделю назад", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Грира, изменения Пекина в отношении экспортного контроля представляет собой "очевидное нарушение" достигнутых между Вашингтоном и Пекином договоренностей. "Таким образом, выглядит разумным, что президент может предложить или принять принудительные меры", - сказал он, добавив, что возможность для снижения напряженности между двумя странами все еще сохраняется.

Правительство Китая ранее распространило экспортный контроль на ряд категорий оборудования и сырья, используемых для добычи редкоземельных элементов.