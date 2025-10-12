Накрутка голосов и отмена голосования. Решение ЦБ по новой банкноте 500 рублей
Редакция сайта ТАСС
16:49
Банк России отменил голосование по символам для новой купюры номиналом 500 рублей из-за попыток накрутки голосов.
ТАСС собрал главное из заявления регулятора.
Судьба голосования
- Центробанк сообщил, что в ходе онлайн-голосования было зафиксировано множество случаев искусственного увеличения числа голосов за отдельные объекты. Это делает невозможным подведение объективных итогов.
- Новые даты проведения будут объявлены позже, а список предложенных символов останется без изменений.
- После анализа всех каналов голосования регулятор представит обновленные условия, которые исключат возможность недобросовестных действий.
О голосовании
- Онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 октября.
- По данным ЦБ на 8 октября, в нем приняли участие более 1,1 млн человек.
- Среди символов Пятигорска, претендующих на изображение на лицевой стороне банкноты, лидировали Академическая (Елизаветинская) галерея, скульптура орла, терзающего змею, гора Бештау и Лермонтовская галерея.
- Для оборотной стороны банкноты, где представлены объекты регионов Северо-Кавказского федерального округа, наибольшее количество голосов получили гора Эльбрус, комплекс "Грозный-Сити" и Дербентская крепость.