В Стокгольме объявят лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

В 2024 году эту награду получили работающие в США ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследования причин различий в уровне благосостояния государств

СТОКГОЛЬМ, 13 октября. /ТАСС/. Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук назовет 13 октября имя лауреата премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2025 год. Награда, учрежденная в 1968 году по случаю 30-летия этого финансового института, ежегодно производящего отчисления в Нобелевский фонд, формально не может считаться нобелевской, поскольку шведский химик, изобретатель и филантроп не упоминал экономистов в своем завещании 1895 года.

Порядок присуждения Нобелевских премий

Потомки основателя премии не поддерживают эту номинацию. Она, по мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, не отвечает духу и букве завещания химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о нелюбви к экономистам. Глава "Общества семьи Нобелей" Томас Тюден полагает, что вручать эту награду следует отдельно от номинаций, перечисленных в завещании.

В 2024 году премию по экономике получили работающие в США ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследования причин различий в уровне благосостояния государств. Ученых отметили за "исследования того, как формируются институции и как они влияют на благосостояние", говорится в мотивировочной части решения. Председатель комитета Якоб Свенссон назвал одной из величайших задач современности "сокращение огромных различий в доходах между странами", подчеркнув, что "лауреаты продемонстрировали важность общественных институций для достижения этой цели".

Вероятные претенденты

Список претендентов на эту награду держится в тайне - они сами не знают о том, что их номинировали. Критерии отбора лауреатов не разглашаются.

По оценкам американской компании Clarivate, основанным на рейтинге цитируемости исследователей, премию по экономике могут получить американцы Дэвид Отор и Лоуренс Кац "за основополагающий анализ структуры заработной платы, неравенства в доходах, развития образования и технологических изменений". Работающие в США Марианна Бертран и Сендхил Муллайнатан достойны награды "за совместные исследования по расовой дискриминации, корпоративному управлению и другим аспектам экономики труда, определяемым психологией и культурой". Николас Блум из Стэнфордского университета назван претендентом "за анализ влияния экономической и политической неопределенности на инвестиции, занятость и рост".

Шведские эксперты неизменно подчеркивают, что угадать имя победителя в этой номинации особенно сложно, так как в мире насчитывается не менее 250 достойных претендентов. В 2025 году они называют американца Томаса Пикетти и франко-американского экономиста Эммануэля Саеза, которые должны быть удостоены премии по экономике за их новаторский вклад как в эмпирический, так и в теоретический анализ неравенства доходов и благосостояния. Ученые разработали новые методы и предоставили новые данные, которые расширили возможности для сравнений во времени и между странами

Кто номинирует и побеждает

Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 31 января следующего года. Эти имена не разглашают в течение 50 лет. Выдвигать претендентов могут члены Шведской королевской академии наук и Нобелевского комитета по экономике, лауреаты премии прежних лет, профессора профильных дисциплин университетов и вузов Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, заведующие кафедрами экономики по меньшей мере шести университетов или институтов, а также другие ученые, от которых академия сочтет нужным принять предложения.

Чаще всего премию Госбанка Швеции присуждали американцам. Пока самым молодым лауреатом (и одной из трех женщин) является Эстер Дюфло, которая получила премию в 46 лет. Старейшим обладателем награды в 2007 году в возрасте 90 лет стал американец Леонид Гурвич.

В 1975 году премию присвоили советскому математику и экономисту Леониду Канторовичу (1912-1986) "за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов". В 1971 году награду получил родившийся в Российской империи американский экономист Саймон Кузнец (1901-1985), в 1973 году - Василий Леонтьев (1905-1999), также родившийся в Российской империи и позже эмигрировавший в США.

Вручение премии

Нобелевскую премию с 1901 года присуждали 632 раза. Лауреатами стали 1 023 человека и организаций.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в 2025 году составит 11 млн крон ($1,17 млн).