В аэропортах Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара сняли ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов
01:59
обновлено 02:07

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Воздушные гавани Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара возобновили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Астрахань (Нариманово), Волгоград, Геленджик, Краснодар (Пашковский). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. 

РоссияКраснодарский крайАстраханская областьВолгоградская область