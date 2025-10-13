В аэропортах Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара сняли ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Воздушные гавани Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара возобновили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Астрахань (Нариманово), Волгоград, Геленджик, Краснодар (Пашковский). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.