В аэропортах Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара сняли ограничения
Редакция сайта ТАСС
01:59
обновлено 02:07
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Воздушные гавани Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара возобновили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Аэропорты Астрахань (Нариманово), Волгоград, Геленджик, Краснодар (Пашковский). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.