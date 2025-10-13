Эксперт Воеводина сообщила, что рынок жилья Краснодара затоварен

На распродажу квартир застройщикам нужно четыре года, сообщила вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг"

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Рынок недвижимости Краснодара затоварен, на распродажу текущего предложения в строящихся домах потребуется четыре года, сообщила ТАСС вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг" Светлана Воеводина. Средний ежемесячный объем сделок здесь составляет 56,1 тыс. кв. м.

"В августе 2025 года на первичном рынке Краснодара продано 60 700 кв. м, рост по объему сделок к январю 2025 года почти двукратный. В среднем ежемесячный объем продаж равен 56 100 кв. м, - сказала она. - На распродажу текущего предложения (товарный остаток в строящихся домах) застройщикам потребуется четыре года, что говорит о затоваренности рынка".

Эксперт отметила, приводя данные сервиса ПроДома.рф, что Краснодар занимает второе место в России по объему выданных разрешений на строительство (5 490 тыс. кв. м), уступая лишь Москве (17 770 тыс. кв. м). На данный момент в стадии активного строительства в Краснодаре находятся 3 874 000 кв. м жилой недвижимости, а в предложении на первичном рынке - 52 500 квартир.

"За первые девять месяцев 2025 года средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках составила 161 тыс. рублей. В комфорт-классе средняя цена - 160 тыс. рублей за кв. м, в классе бизнес - 280-350 тыс. рублей за кв. м", - добавила она.

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в ЮФО по объемам ввода в эксплуатацию жилья. По итогам 2024 года регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за прошлый год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году, а всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.