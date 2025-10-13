Товарооборот Китая и США в январе - сентябре упал на 15,6%

Он составил $425,81 млрд

Редакция сайта ТАСС

© Justin Sullivan/ Getty Images

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Китайско-американской товарооборот в январе - сентябре уменьшился на 15,6% в годовом исчислении, до $425,81 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как следует из оглашенной статистики, поставки китайской продукции в США за девять месяцев снизились на 16,9%, до $317,22 млрд. Импорт американских товаров в КНР достиг $108,59 млрд, сократившись на 11,6%. Положительное сальдо Китая понизилось на 19,1% по сравнению с январем - сентябрем 2024 года, до $208,63 млрд.

В сентябре объем торговли двух стран увеличился по сравнению с августом на 6,7%, до $45,79 млрд. Китайский экспорт составил $34,3 млрд, повысившись на 8,5%. Импорт в КНР из Соединенных Штатов вырос на 1,7%, до $11,48 млрд.

Китай импортирует из США сою, хлопок и кукурузу, микросхемы, внедорожники, коксующийся уголь, медь и медную руду. Американская сторона закупает у КНР смартфоны, малоценные товары с упрощенным таможенным оформлением, компьютеры, литиево-ионные батареи, детские игрушки, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, одежду, обувь и многое другое.

Товарооборот двух стран испытывает негативное воздействие протекционистских мер Вашингтона. 10 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее повысят на 100% пошлины в отношении продукции из Китая, а также введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. Таким образом, суммарные тарифы США на продукцию из КНР могут составить 130%.

В 2023 году объем торговли КНР и Соединенных Штатов уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд. Однако в 2024 году показатель повысился на 3,7%, до $688,28 млрд.