В аэропорту Астрахани отменили два рейса в Москву
Редакция сайта ТАСС
05:08
АСТРАХАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Вылет и прилет двух рейсов в Москву отменены в международном аэропорту Астрахани. Это следует из данных онлайн-табло.
Согласно онлайн-табло, отменены рейс на вылет в Москву и рейс на прилет из столицы. Как уточнила пресс-служба аэропорта, отмена рейсов "Аэрофлота" плановая, на запасные аэродромы ни один самолет не ушел.
Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Астрахани, они действовали с 2:28 мск до 5:55 мск 13 октября.