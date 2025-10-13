В аэропорту Астрахани отменили два рейса в Москву

В пресс-службе уточнили, что отмена плановая

АСТРАХАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Вылет и прилет двух рейсов в Москву отменены в международном аэропорту Астрахани. Это следует из данных онлайн-табло.

Согласно онлайн-табло, отменены рейс на вылет в Москву и рейс на прилет из столицы. Как уточнила пресс-служба аэропорта, отмена рейсов "Аэрофлота" плановая, на запасные аэродромы ни один самолет не ушел.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Астрахани, они действовали с 2:28 мск до 5:55 мск 13 октября.