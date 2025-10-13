ЕС изучает новые аспекты в рамках расследования против X

В ходе проверки анализируются "несколько тем", связанных с соблюдением требований закона Евросоюза о цифровых услугах, отметила еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия рассматривает новые аспекты в рамках расследования в отношении X, принадлежащей Илону Маску. Об этом заявила зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен в интервью порталу Euractiv.

По ее словам, в ходе проверки анализируются "несколько тем", связанных с соблюдением требований закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). "Мы открыли несколько новых направлений расследования, которые сможем закрыть уже в ближайшее время, - сказала Вирккунен. - Заключение о том, что требования не соблюдались, конечно, может повлечь за собой штрафы". Еврокомиссар добавила, что правила закона о цифровых услугах применяются ко всем одинаково независимо от страны происхождения технологических компаний. Она не уточнила сроки завершения расследований.

Расследование в отношении X в ЕС началось в декабре 2023 года. ЕК подозревает компанию в нарушении закона о цифровых услугах, который обязывает операторов интернет-ресурсов без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в Евросоюзе.

4 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что европейские регуляторы рассматривают возможность наложения штрафа на X на сумму более $1 млрд.

Кроме того, Евросоюз проводит еще одно расследование в отношении X. Отмечается, что в его рамках X расценивается как центр разжигания ненависти и дезинформации в ЕС из-за невмешательства X в контент пользователей.