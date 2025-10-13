В Крыму из-за пожара на нефтебазе в Феодосии задерживаются поезда
Редакция сайта ТАСС
06:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Поезда, маршрут которых проходит по территории Крымского полуострова, задерживаются в понедельник, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Читайте также
Пожар на нефтебазе в Крыму и падение дрона на дом. Последствия атаки БПЛА ВСУ
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки ВСУ.
"13 октября 2025 года задерживаются поезда из-за происшествия в городе Феодосии Республики Крым. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в случае нарушений можно обратиться по телефону к дежурному Южной транспортной прокуратуры.