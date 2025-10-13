Европа в октябре рекордными темпами отбирает газ из хранилищ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы к предстоящей зиме превысили 83%, но отбор из ПХГ в октябре на фоне прохладной погоды достиг рекордных темпов, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 11 октября, по данным GIE, составила 194 млн куб. м. Отбор снизился до 27 млн куб. м. Общий объем топлива в ПХГ является лишь восьмым максимальным для октября за все время наблюдений - 91,6 млрд куб. м газа.

Сейчас ПХГ Европы заполнены чуть более чем на 83% (на 8,3 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 94,9% годом ранее. Согласно новым требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Вместе с тем это требование дает дополнительный импульс для роста цен на газ на европейском рынке.

Подсчеты ТАСС показывают, что чистая закачка газа Европой в сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и один из максимальных показателей в истории.

На текущий момент нетто-закачка в европейские хранилища составляет 54,5 млрд куб. м, и уже очевидно, что Евросоюзу вряд ли удастся заполнить ПХГ до 90%. Ранее "Газпром" спрогнозировал ЕС проблемы с газоснабжением в морозы из-за незаполнения хранилищ. Кроме того, глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет.

Погода в Европе на текущей неделе ожидается немного теплее, чем в предыдущую семидневку, но к выходным прогнозируется плавное охлаждение температур. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в сентябре в среднем составила 19%, в октябре - около 19,5%. Средняя цена закупки газа в Европе в сентябре текущего года составила около $393 за 1 тыс. куб. м, в октябре - порядка $389.

Импорт СПГ

Европа с начала летнего сезона в апреле рекордно импортировала СПГ, поставки которого в регион уже превысили 74 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Предыдущий рекорд импорта СПГ для периода апреля - сентября был установлен в 2023 году. Максимальные потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС для апреля - октября пока что также зафиксированы два года назад - 76,3 млрд куб. м. Данный показатель будет превзойден уже по итогам текущего месяца.

Импорт СПГ Европой в сентябре стал рекордным для этого месяца за все время наблюдений. Сейчас мощности регазификации загружены на 52% от максимума.