Участники проекта "Новатор Москвы" привлекли более 1,4 млрд рублей

Мэр столицы отметил несколько проектов, вошедших в число победителей и призеров конкурса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Объем привлеченных инвестиций благодаря конкурсу "Новатор Москвы", который проводится с 2020 года, составил более 1,4 млрд рублей. Об этом в личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С 2020 года в конкурсе приняли участие более 16,2 тыс. ученых, изобретателей и предпринимателей; 210 проектов-финалистов разделили призовой фонд свыше 120 млн рублей. <…> В результате многие победители и участники конкурса нашли клиентов для своих решений и внедрили их в реальную экономику не только в Москве, но и в других регионах России, а также за рубежом. Объем привлеченных инвестиций составил свыше 1,4 млрд рублей", - написал Собянин.

Мэр отметил ряд проектов, вошедших в число победителей и призеров конкурса. Так, благодаря "Новатору Москвы" образовательная платформа для специалистов в области беспилотной авиации была внедрена в более чем 100 учебных организациях и вышла на международный рынок. Еще одно предприятие, которое занимается проектом по разделению фаз природного газа, увеличило выручку и начало сотрудничество с предприятиями Катара и Египта.

Также в число успешных проектов вошли нейроимплант для восстановления зрения, цифровой двойник конструкционных элементов зданий, инновационные и экологичные моющие средства и косметические продукты, модульные внутритрубные роботы для обслуживания сложных трубопроводных систем.

"Конкурс "Новатор Москвы" доказал свою эффективность как платформа для развития технологического предпринимательства. Проекты-участники демонстрируют впечатляющие результаты масштабирования: от роста кратного оборота до выхода на международные рынки", - добавил Собянин.

Градоначальник напомнил, что принять участие в конкурсе можно с 14 лет. Заявки принимаются как от отдельных изобретателей, так и команд до пяти человек.