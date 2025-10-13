Оверчук принимает участие в трехсторонней встрече России, Ирана и Азербайджана

Мероприятие посвящено вопросам сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БАКУ, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук принимает участие в трехсторонней встрече между Азербайджаном, Ираном и Россией, посвященной вопросам сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни. Мероприятие проходит в Баку, передает корреспондент ТАСС.

"Для повышения привлекательности западного маршрута международного транспортного коридора Север - Юг нам нужно формировать гармонизированную транспортную инфраструктуру России, Азербайджана и Ирана и создавать равные условия для всех добросовестных перевозчиков при прохождении государственной границы. Этим вопросам, собственно, посвящена наша сегодняшняя трехсторонняя встреча, которую мы проводим для того, чтобы выработать совместные решения, которые позволят создать комфортную и бесшовную среду для перевозчиков, экспортеров и импортеров", - отметил он.