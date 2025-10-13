Кабмин направит более 650 млн рублей семи регионам на соцконтракты

Эта мера хорошо зарекомендовала себя в поддержке граждан, находящихся в трудной финансовой ситуации, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство РФ направит свыше 650 млн рублей семи регионам на реализацию механизма социального контракта. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Дополнительно направим еще свыше 650 миллионов рублей семи регионам, где этот инструмент особенно востребован. Речь идет о Бурятии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Карелии, Приморском крае и Курской области", - сказал Мишустин.

Он отметил, что эта мера хорошо зарекомендовала себя в поддержке граждан, находящихся в трудной финансовой ситуации. Глава кабмина пояснил, что, заключив соцконтракт, можно пройти переобучение для поиска новой работы, получить средства на открытие собственного дела, либо ведение личного подсобного хозяйства, тем самым улучшить свое материальное положение.

Мишустин также рассказал о том, что 1,3 млрд рублей будут перераспределены на единое пособие для семей с детьми. Он подчеркнул, что единое пособие также будет "значимым подспорьем для семей с низкими доходами, в которых воспитываются дети". По словам премьера, с начала года выплата, введение которой было инициировано главой государства Владимиром Путиным, назначена более чем 9,5 млн детей и свыше чем 150 тыс. беременных женщин.

"Правительство и далее будет делать все необходимое для повышения благополучия людей. Это одна из национальных целей, утвержденная президентом", - заключил Мишустин.