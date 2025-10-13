В России 143 тыс. студентов прошли оценку риска нетрудоустройства

В первой половине года был проведен пилотный проект в 11 регионах страны, в котором приняли участие школьники 8-х и 9-х классов, а также студенты выпускных курсов колледжей и вузов, напомнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Более 143 тыс. студентов выпускных курсов прошли оценку риска нетрудоустройства, почти в 12% случаев такой риск был выявлен. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Она напомнила, что в РФ в первой половине 2025 года был проведен пилотный проект в 11 регионах страны, в котором приняли участие школьники 8-х и 9-х классов, а также студенты выпускных курсов колледжей и вузов. Более 1 тыс. работодателей пригласили молодых людей на свои предприятия на профтуры.

"Что выявили? Более 143 тыс. студентов выпускных курсов прошли оценку риска нетрудоустройства, и почти в 12% случаях такой риск был выявлен. И мы силами наших центров занятости, центров карьеры в высших учебных заведениях охватили как раз 3 тыс. наших выпускников мерами поддержки и помогли им трудоустроиться. Это показали пилотные проекты", - сказала Голикова.

С учетом результатов пилота в начале учебного года около 10 млн молодых людей получили адресную рассылку через "Госуслуги" с предложением начать свою карьеру вместе с кадровыми центрами "Работа России".

"При отклике у нас доступны 15 сервисов, и можно с помощью этих сервисов сформировать свою профессиональную траекторию. В следующем году на основе объединения ведомственных данных запланирована разработка карьерного портфолио студентов, на основе которого мы сможем проактивно и адресно предлагать студентам помощь в построении профессионального пути", - отметила вице-премьер.

Конкурс "Лучший по профессии"

Кроме того, для повышения престижности рабочих профессий в РФ перезагрузили конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии". Количество номинаций - 20, они являются самыми востребованными на рынке труда. Федеральные этапы сейчас проводятся в 16 регионах, а всего приняло участие 75 регионов и 1 тыс. работодателей.

"Всего за звание лучших по профессии соревновались 2 тыс. наших специалистов. Победителей и призеров ждем в Москве. 2 декабря в Кремлевском дворце состоится торжественная церемония награждения, а 3 и 4 на ВДНХ запланирована большая выставочная и форумная программа, которая посвящена человеку труда", - добавила Голикова.