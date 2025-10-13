Социально значимые продукты в крупном ретейле в сентябре подешевели почти на 3%

Сильнее всего снизилась цена на овощи борщевого набора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях подешевели в сентябре 2025 года почти на 3% по сравнению с августом, сообщили ТАСС в пресс-службе аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Стоимость социально значимых продуктов в крупных торговых сетях в сентябре по сравнению с августом снизилась на 2,7%", - сказано в сообщении.

По данным аналитиков, в сентябре снижение цен отмечено на продукты 16 из 25 социально значимых категорий. Сильнее всего подешевели овощи борщевого набора: белокочанная капуста - на 12,3%, морковь - на 10,6%, репчатый лук - на 9,7%. Цены на свеклу снизились на 5,3%, на картофель - на 4,2%. Помимо овощей в крупных торговых сетях подешевели пшеничная мука (-7,2%), сезонные яблоки (-7,1%), рис (-5,7%), баранина (-5,4%), сливочное масло (-4,6%), говядина (-1,6%), черный чай (-1,5%), свинина (-1,3%), пшено (-1,1%). В пределах 1% снизились цены на поваренную соль.

Средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары "первой цены" в сентябре сохранилась на уровне августа - 2,8%, снизившись в годовом выражении более чем вдвое - в сентябре 2024 года показатель составлял 6,6%, сказано в исследовании.

По ценам ниже закупочных (с отрицательной наценкой) в сетевой рознице в сентябре продавались 9 из 25 категорий продуктов первой необходимости: сезонные яблоки (-7,6%), сахар-песок (-5,7%), куриные яйца (-3,9%), капуста (-3,1%), подсолнечное масло (-2,6%), рис (-1,9%), говядина (-1,8%), тушка цыпленка бройлера (-1,4%), морковь (-0,5%), указывается в сообщении.

По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, снижение стоимости социально значимых продуктов в крупных торговых сетях в сентябре связано с координированной работой ретейлеров с поставщиками и ответственной ценовой политикой.

"Стремясь поддержать потребителей в пиковый сезон домашних заготовок, торговые сети инвестировали в каждый продаваемый килограмм сахара "первой цены" почти четыре рубля собственных средств", - прокомментировал он.