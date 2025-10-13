Металлургам дадут отсрочку по акцизам на жидкую сталь

Также предлагается перенести на 1 декабря 2025 года сроки уплаты НДПИ на железную руду

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минфин России разработал проект постановления правительства о предоставлении металлургическим предприятиям отсрочки по уплате акцизов на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду. Документ подготовлен по поручению председателя правительства РФ. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что проектом постановления предлагается перенести на 1 декабря 2025 года сроки уплаты акциза на сталь жидкую и НДПИ на железную руду.

"Необходимость такой поддержки выявлена при проведении анализа финансового состояния предприятий и сложившейся правоприменительной практики. Реализация решения позволит металлургическим предприятиям высвободить оборотные средства для преодоления последствий ситуации, сложившейся в их хозяйственной деятельности, и стабилизировать финансовые показатели", - говорится в сообщении.

Постановление вступит в силу в день его опубликования.

Ранее в Минпромторге сообщали ТАСС, что министерство рассматривает возможность отсрочки на три месяца для металлургических компаний по акцизу на жидкую сталь и НДПИ на железорудное сырье. Ранее отсрочка по налогам и страховым взносам была предоставлена угольным компаниям в рамках антикризисной программы поддержки отрасли.