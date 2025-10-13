"Акрон" в январе - сентябре нарастил выпуск удобрений на 6,9%

Показатель составил 6,85 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Выпуск товарной продукции "Акрона" январе - сентябре 2025 года вырос на 9,4% и составил 6,85 млн тонн, сообщила компания.

При этом производство удобрений увеличилось на 6,9%, до 5,4 млн тонн. В том числе выпуск азотных удобрений вырос на 8,4%, до 3,53 млн тонн, сложных удобрений - на 4,6%, до 1,86 млн тонн.

Группа "Акрон" - один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза "Акрон" и "Дорогобуж". Группе принадлежат два завода по производству минеральных удобрений и горно-обогатительный комбинат в России суммарной мощностью производства свыше 8 млн тонн конечной продукции.