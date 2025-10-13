Bloomberg: восемь автозаводов ЕС могут закрыться из-за конкуренции с Китаем

Агентство сообщает, что средняя загрузка производственных мощностей в Европе составляет всего 55%, причем заводы, работающие менее чем на 75%, становятся убыточными

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Европейские автопроизводители могут быть вынуждены закрыть до восьми заводов из-за падающего спроса и растущей конкуренции со стороны китайских компаний, таких как BYD. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что средняя загрузка производственных мощностей на континенте составляет всего 55%, причем заводы, работающие менее чем на 75%, становятся убыточными. Хуже всего положение у концерна Stellantis, чьи европейские предприятия, включая производящие автомобили Alfa Romeo, загружены лишь на 45%. По словам экспертов, китайские бренды уже в этом году займут около 5% рынка Европы, а к 2030 году этот показатель может достичь 10%.

"В ближайшие годы европейские автопроизводители уступят китайским маркам от одного до двух млн автомобилей (единиц продаж - прим. ТАСС)", - заявил управляющий директор консалтинговой компании AlixPartners Фабиан Пьонтек.

Отмечается, что процесс закрытия предприятий в Европе крайне сложен и сопряжен с высокими затратами. По оценкам AlixPartners, ликвидация крупного завода с 10 тыс. сотрудников обходится в €1,5 млрд и занимает до трех лет из-за необходимости переговоров с профсоюзами.

Bloomberg уточняет, что европейские производители вынуждены сокращать тысячи рабочих мест и снижать объемы выпуска, поскольку спрос так и не вернулся к уровню до пандемии Covid-19. Volkswagen и Stellantis уже приостанавливали работу ряда предприятий на фоне низких продаж, которые в прошлом году в Европе практически не выросли.

В мае французская газета Le Monde сообщала, что китайский автопром занял лидирующее положение в мире благодаря развитию электромобилей и гибридного транспорта. По информации газеты, в 2009 году Китай стал крупнейшим авторынком мира, а в 2024 году количество проданных китайских автомобилей достигло 31 млн и превысило общий объем в США и ЕС. Если раньше китайские машины производились только для местного населения, то в 2023 году КНР стала крупнейшим экспортером автомобилей в мире, обогнав Германию и Японию.