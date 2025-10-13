Более 500 тыс. заемщиков Сбера получили налоговый вычет через "Домклик"

Такой показатель удалось достичь с начала 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Свыше 500 тыс. заявок на налоговый вычет обработано сервисом Сбербанка "Домклик" с начала 2025 года - прогнозируется, что до конца года число обращений достигнет 670 тыс., что почти на 220 тыс. превысит показатель прошлого года. Об этом говорится в сообщении сервиса.

"С начала года "Домклик" обработал 525 тыс. заявок на налоговый вычет, ожидается, что до конца 2025 года число обращений достигнет отметки в 670 тыс., и это почти на 220 тыс. больше показателя предыдущего года, когда сервис был запущен", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году получение упрощенного налогового вычета стало возможным для обоих супругов по ипотеке Сбера. Ранее заявку мог подать только основной заемщик. Также стала доступна опция подачи заявления на вычет за текущий год, не дожидаясь следующего - ранее приходилось ждать год, чтобы получить вычет за приобретенный объект.

По словам директора департамента "Домклик" Алексея Лейпи, сервис "Налоговый вычет" упрощает процесс подачи документов в налоговую службу. "Благодаря автоматизации обработки запросов налоговые органы сразу дают ответ о возможности получения вычета", - приводятся в сообщении его слова.