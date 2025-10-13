Объем грузопотока между Россией и Азербайджаном вырос на 13%

Показатель составил 6,8 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 13 октября. /ТАСС/. Объем российско-азербайджанского грузопотока увеличился за первое полугодие 2025 года на 13%. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на трехсторонней встрече между Азербайджаном, Ираном и Россией, посвященной вопросам сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни.

"По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за первое полугодие 2025 года через российско-азербайджанские участки государственной границы проследовало 176 761 транспортное средство международной перевозки. Это превышает аналогичные показатели прошлого года на 10%. Объем грузопотока вырос на 13%, возрастая в 6,8 млн тонн", - отметил он.

"В части автомобильных пунктов пропуска, расположенных на российско-азербайджанской государственной границе, мы приняли меры, которые позволили увеличить их пропускную способность в 5 раз - с 400 до 1900 грузовых транспортных средств в сутки. После реконструкции автомобильных пунктов пропуска "Ново-Филя", "Тагиркент-Казмаляр" и "Яраг-Казмаляр" суммарная пропускная способность для грузового транспорта на российской стороне составит 3 тыс. транспортных средств в сутки", - указал Оверчук.

Вице-премьер также отметил, что российский импорт из Азербайджана вырос за 7 месяцев 2025 года на 9,5%, при этом порядка 1,8 тыс. компаний с участием российского капитала представлены на рынке республики. "Наше торгово-экономическое сотрудничество с Исламской Республикой Иран также развивается. По итогам 2024 года товарооборот вырос на 13,3%, а за 7 месяцев 2025 года на 11,8% до 2,7 млрд долларов", - добавил Оверчук. Он подчеркнул, что такие показатели наблюдаются в том числе благодаря активному взаимодействию стран по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС).