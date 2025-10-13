В ГД подняли вопрос о целесообразности замены символа на банкноте в 500 рублей

Депутаты предложили провести новое голосование, включив в него пункт : "Нужно ли менять изображение на купюре?"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой ("Единая Россия") обратилась в Центробанк с предложением провести опрос среди граждан, чтобы узнать их мнение о целесообразности замены символа на банкноте в 500 рублей.

Читайте также

Накрутка голосов и отмена голосования. Решение ЦБ по новой банкноте 500 рублей

Онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 октября. Однако 12 октября Центробанк отменил голосование из-за множественных попыток "техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты". В ЦБ отметили, что новые даты голосования будут объявлены позже.

"Если будет новое голосование, то предлагаем включить пункт : "Нужно ли менять изображение на купюре?". Возможно, большинство людей устраивает сегодняшнее изображение. И это для всех облегчит задачу. И даст время более качественно подготовиться к решению этого вопроса", - написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

Депутат обратила внимание, что голосование "породило противостояние внутри общества". "Соответствует ли происходящее задачам, которые перед всеми нами ставит президент России, сама жизнь в условиях проведения СВО, когда нам нужна консолидация всех сил и единство? Когда любой раздор играет на руку врагу?" - добавила она.

По мнению вице-спикера, если граждане все же поддержат решение изменить изображение на купюре, в качестве символов стоит выбрать "объединяющие" варианты. "Это наша великая культура, история, наши победы, которые актуальны как сегодня, так и во все времена", - заключила Кузнецова.