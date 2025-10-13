Ключевой индекс Гонконгской биржи снизился к завершению торгов на 400 пунктов

Показатель составил 25 889,48

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 13 октября. /ТАСС/. Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng упал к завершению торгов на 400,84 пункта (минус 1,52%), до отметки 25 889,48. Как указывает биржа, снижение индекса продолжается уже шесть дней подряд, что стало самым продолжительным периодом спада за последние девять месяцев.

Со снижением закрылись и другие индексы. Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, снизился на 1,45% (минус 135,78 пункта), до 9 222,54. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, упал на 1,82% (минус 114,24 пункта), до 6 145,51 пункта.

В середине торгового дня падение индексов было более резким: Hang Seng снизился на 3,49%, Hang Seng China Enterprises - на 3,48%, а индекс Hang Seng Tech упал на 4,54%. Но к концу торговой сессии гонконгские акции несколько поднялись. По информации брокеров, падение остановили инвестиционные компании материкового Китая, которые принялись скупать акции в рамках мер по стабилизации рынка.

Снижение биржевых индексов вызвано обострением напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, что вызывает неуверенность у инвесторов.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее повысит на 100% пошлины в отношении продукции из Китая, а также введет меры экспортного контроля на программное обеспечение. Таким образом, суммарные тарифы США на продукцию из КНР могут достичь 130%. По словам американского лидера, это будет ответом на "исключительно агрессивную позицию" Пекина. Министерство коммерции Китая сообщило, что китайские власти примут решительные ответные меры в случае повышения президентом США пошлин на товары из КНР на 100%.