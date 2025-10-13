"Россети" модернизировали основной центр электроснабжения юго-запада Красноярского края

МЭС Сибири смонтировали 22 элегазовых выключателя, оснащенных встроенными трансформаторами тока

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" завершила реконструкцию подстанции 220 кВ "Шарыповская" стоимостью 990 млн рублей, объект обеспечивает бесперебойное снабжение энергией юго-запада Красноярского края. На подстанции, которая является опорным элементом схемы выдачи мощности крупнейшей теплоэлектростанции Сибири - Березовской ГРЭС, полностью обновили парк высоковольтных выключателей, отвечающих за управление токовой нагрузкой. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

"Модернизация проводилась на действующей подстанции без ограничений потребителей. В течение трех лет на открытых распределительных устройствах 110 и 220 кВ энергетики филиала ПАО "Россети" - МЭС Сибири смонтировали 22 элегазовых выключателя, оснащенных встроенными трансформаторами тока", - сообщили в компании.

Такие устройства, в отличие от применявшихся ранее воздушных аналогов, проще в эксплуатации, имеют более долгий срок службы. Использование элегаза в качестве изолятора делает аппараты пожаро- и взрывобезопасными. Кроме того, переход на элегазовое оборудование позволит отказаться от затратного компрессорного хозяйства, отметили в компании.

В этом году "Россети" завершат еще один крупный проект в регионе, помимо реконструкции "Шарыповской". На главном центре питания Красноярского алюминиевого завода - подстанции 220 кВ "ЦРП" - установят современное комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ), отличающееся повышенной надежностью.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.