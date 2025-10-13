В ГД предложили приобщить к экономическому диктанту старшее поколение

Это поможет противостоять цифровым мошенникам, отметила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Всероссийский экономический диктант необходимо популяризировать среди всех слоев населения, в том числе среди людей старшего поколения, чтобы противостоять цифровым мошенникам. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной девятой общероссийской образовательной акции "Всероссийский экономический диктант".

"Мы видим, как масштабируются цифровые преступления в сфере экономики, как часто подвергаются этим угрозам люди серебряного возраста [старшего поколения]. И нам, конечно же, необходимо масштабировать экономическую грамотность - не только финансовую, но именно экономическую - среди всех слоев населения. Конечно же, экономическими компетенциями должны обладать все граждане нашей страны, потому что от этого зависит экономическая безопасность и семьи, и страны в целом", - сказала Харченко, комментируя важность популяризации акции.

Она отметила, что экономическая грамотность перестает быть уделом специалистов, она становится базовым навыком экономики XXI века.

"Всероссийский экономический диктант" пройдет 14 октября во всех регионах России и за рубежом. Акция организована Вольным экономическим обществом России при участии Российского исторического общества, Фонда Юрия Лужкова, администраций субъектов РФ, ведущих вузов.