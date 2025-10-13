МЭР рассчитывает на сокращение отставания от прогноза по добыче ископаемых

Есть определенные минусы в этом процессе, отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) России рассчитывает на сокращение отставания от прогноза по добыче полезных ископаемых к концу года. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"По добыче полезных ископаемых у нас действительно последний месяц, там есть определенные минусы, и это утягивает итоговую цифру. Но здесь мы рассчитываем на восстановление, в том числе и по добыче газа и по нефти, вот те решения, которые сейчас по ОПЕК приняты, они нам тоже дадут плюс. Поэтому рассчитываем это отставание сократить к концу года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "восьмерка" ОПЕК+ на встрече в августе договорилась увеличить добычу нефти на 547 тыс. б/с к уровню августа, квота России на сентябрь составляла 9,449 млн б/с без учета графика компенсаций перепроизводства нефти и 9,415 млн б/с с учетом графика.