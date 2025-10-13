Комитет Госдумы одобрил поправки к бюджету на 2025 год

Депутаты рассмотрят законопроект на заседании 15 октября

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" в части показателей, утвержденных на 2025 год (показатели на плановый период 2026 и 2027 годов не изменяются).

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 15 октября.

Законопроектом предлагается утвердить: общий объем доходов федерального бюджета на 2025 год в сумме 36,562 трлн рублей (16,8% к ВВП), или на 1,944 трлн рублей меньше объема, установленного законом о бюджете на 2025 год. Общий объем расходов федерального бюджета на 2025 год предлагается утвердить в сумме 42,298 трлн рублей (19,5% к ВВП) на уровне объема, установленного законом о бюджете на 2025 год. Дефицит федерального бюджета составит в 2025 году 5,736 трлн рублей (2,6% к ВВП), или на 1,944 трлн рублей выше уровня, установленного законом о бюджете.

Кроме того, законопроект предусматривает уточнение распределения отдельных субсидий и субвенций бюджетам субъектов РФ без изменения общего объема межбюджетных трансфертов, в том числе на плановый период 2026 и 2027 годов. Изменения, предлагаемые законопроектом, обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2025 году, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Поправки в бюджет на 2025 год позволяют дополнительно направить более 230 млрд рублей на льготные ипотечные программы с господдержкой, включая семейную ипотеку, еще более 18 млрд рублей направят на ремонт ряда федеральных и региональных дорог, пояснили ранее в Минфине.