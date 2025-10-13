Москва представит IТ-проекты на международной выставке технологий Gitex Global

Ключевым проектом станет цифровой двойник города

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы представит на одной из крупнейших в мире международной технологической выставке Gitex Global несколько перспективных IТ-проектов. В их числе цифровой двойник столицы и платформа для создания программного обеспечения (ПО) и обслуживания информационных систем, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Наш город участвует в формировании глобальной цифровой повестки. Москва ежегодно проводит масштабные форумы, посвященные развитию технологий, и демонстрирует свои лучшие практики за рубежом. На выставке в Объединенных Арабских Эмиратах российская столица покажет разработки как для госсектора, так и для бизнеса", - сказала Сергунина, слова которой приводит ТАСС пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы.

Отмечается, что один из ключевых проектов Москвы, с которым познакомятся гости выставки, - цифровой двойник города. Это копия столицы в виртуальной реальности, содержащая 9 тыс. аналитических слоев с данными. В год она помогает принимать более 2 тыс. управленческих решений разного уровня в сфере строительства, благоустройства и других областях.

"Московские эксперты расскажут о функциях и возможностях цифрового двойника. Например, искусственный интеллект может предложить оптимальные варианты развития территории на основе заданных параметров. Учитывая экономическую эффективность, транспортную доступность и прочие условия, ИИ (искусственный интеллект - прим. ТАСС) создает комплексные модели с социальными учреждениями и всей необходимой инфраструктурой", - добавили в департаменте.

Московские IТ-экспонаты

"Тех, кто захочет узнать больше о достопримечательностях Москвы, пригласят на виртуальную прогулку по метавселенной ВДНХ. <…> Также на стенде столицы презентуют технологическую платформу Mos.Tech для разработки ПО, обслуживания информационных систем и обеспечения кибербезопасности", - анонсировали в столичном ведомстве.

Так, посетители Gitex Global смогут протестировать ноутбуки с операционной системой "МосТех.ОС" и пакет московских сервисов - от текстового редактора и программы для проведения видеоконференций до мессенджера и электронной почты. В их основе - решения с открытым кодом, усовершенствованные под потребности города. Помимо ноутбуков, в линейке Mos.Tech есть интерактивные панели и моноблоки. Более 120 тыс. таких устройств уже используется в разных столичных учреждениях и ведомствах.

"Еще один московский проект - платформа Mos.Hub. Она бесплатно предоставляет специалистам все необходимые инструменты для полного цикла создания ПО, включая планирование, ведение документации, работу с кодом и запуск продукта. <…> Аудитория сервиса сейчас превышает 26 тыс. человек, в числе пользователей - сотрудники крупных российских IТ-компаний", - отметили в Департаменте информационных технологий Москвы.

Кроме того, при поддержке города Gitex Global 2025 посетят столичные предприниматели. Они продемонстрируют свои разработки под общим брендом Made in Moscow. Благодаря Московскому экспортному центру, с 2018 года в этой технологической выставке приняли участие свыше 160 столичных предприятий.

"За последние 2,5 года инновационные технологии столицы представили более чем на 100 профильных международных событиях. Среди них - Smart Nation Expo в Куала-Лумпуре (Малайзия) и Smart Cities India Expo в Нью-Дели (Индия). В результате перспективными московскими решениями заинтересовались делегации из 27 государств, в частности - из Китая, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов", - заключили в пресс-службе департамента.