Лукашенко: Оман выделит Белоруссии землю под туристический кластер

Это необходимо, чтобы люди "могли летать не только в Турцию и эмираты", отметил белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Оман выделит Белоруссии участок земли под строительство туристического кластера. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

"Землю нам выделяют, чтобы мы там создали свой огромный туристический кластер. Чтобы люди могли летать не только в Турцию и эмираты", - приводит слова президента агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что Оман с удовольствием принимает белорусов. "Порты, заводы - пожалуйста, берите, смешивайте калийные удобрения, производите новые там, продавайте. Столько направлений открывается!" - пояснил президент. По его словам, оманская сторона готова реализовывать масштабные проекты на территории республики, включая строительство целлюлозно-картонного комбината.

На прошлой неделе султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид совершил первый официальный визит в Белоруссию. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве при строительстве в республике целлюлозно-картонного комбината. Предполагается, что общий объем инвестиций в проект составит около $1,4 млрд. Мощность планируется на уровне 800 тыс. тонн продукции в год. Кроме того, подписаны дорожная карта развития сотрудничества и межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках.