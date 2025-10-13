"Авито": рынок деловых поездок достигнет 450 млрд рублей к 2030 году

В 2025 году объем этого рынка оценивается порядка 300 млрд рублей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Объем рынка деловых путешествий в части размещений в апартаментах и отелях вырастет в 1,5 раза к 2030 году и составит 450 млрд рублей, об этом сообщает пресс-служба "Авито".

"Растущий рынок делового туризма только в части размещений в отелях и апартаментах мы оцениваем в порядка 450 млрд руб. к 2030 году", - отметил директор "Авито Путешествий" Артем Кромочкин.

В пресс-службе "Авито" добавили, что в текущем году объем этого рынка оценивается порядка 300 млрд рублей. Компания развивает это направление в сотрудничестве с ГК "Аэроклуб". Технологическое партнерство позволяет "Авито Путешествиям" предлагать корпоративным клиентам около 30 тыс. объектов посуточной аренды в 386 городах России. Обмен информацией между сервисами осуществляется через API, что гарантирует актуальность данных о доступности объектов.

По данным "Аэроклуба", средняя стоимость ночи в апартаментах или квартире для деловой поездки составляет 3 200 рублей, а средняя продолжительность проживания - семь ночей. Наибольшим спросом пользуются варианты размещения, расположенные в регионах добычи и переработки, со стороны представителей нефтегазовой промышленности.