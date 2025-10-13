Ивановские власти почти на 14% увеличили объем господдержки аграриям

Дополнительно выделено порядка 16 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

ИВАНОВО, 13 октября. /ТАСС/. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский утвердил изменения в областном бюджете, согласно которым почти на 14% увеличится объем средств, направляемых аграриям в качестве компенсации за приобретение сельхозтехники. Дополнительно выделено порядка 16 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Сумма, предусмотренная на эти цели, возросла еще почти на 14%. Соответствующие изменения в закон об областном бюджете на 2025 год подписал губернатор Станислав Воскресенский. На компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение техники из регионального бюджета дополнительно выделено почти 16 млн рублей. Теперь финансирование на эти цели увеличено до 131,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечено, что такая мера господдержки является востребованной, она стимулирует аграриев на модернизацию производства, снижая финансовую нагрузку. По данным директора регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергея Бубнова, размер субсидии составит 10,5 или 24,5% от стоимости техники в зависимости от ее вида. "В этом году по поручению губернатора Станислава Воскресенского мера господдержки на обновление парка сельскохозяйственной техники расширена - кроме техники, приобретенной в лизинг, под субсидирование попадает техника и оборудование, приобретенные аграриями за счет собственных средств", - приводит пресс-служба слова Бубнова.

При покупке сельхозтехники и оборудования в лизинг аграриям компенсируют до 70% от суммы первоначального взноса, составляющего 15% или 35% от стоимости техники. Такая мера господдержки осуществляется только за счет областного бюджета. В пресс-службе добавили, что с начала 2025 года аграрии региона с помощью собственных средств, льготных кредитов и на условиях лизинга приобрели свыше 150 единиц техники и технологического оборудования, включая 29 тракторов, шесть комбайнов и 117 единиц прицепной и навесной техники.