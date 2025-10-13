Рейс из Южно-Сахалинска во Владивосток задержали по техническим причинам

Вылет резервного борта запланирован на 23:55

Редакция сайта ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с задержкой рейса из Южно-Сахалинска во Владивосток из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Сегодня в аэропорту Южно-Сахалинска по техническим причинам задержан вылет рейса во Владивосток <…>, запланированного на 10:00. Выполнение рейса ожидается резервным бортом в 23:55", - говорится в сообщении.

Кроме того, отложен вылет из Владивостока в Улан-Удэ на этом же самолете.

"Из аэропорта Хабаровска по техническим причинам задерживаются вылеты рейсов в Советскую Гавань и Владивосток <…>, а также в обратных направлениях", - добавили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Сахалинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров при предоставлении обязательных услуг.