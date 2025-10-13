Bloomberg: схему кредитования Киева активами РФ могут создать в 2026 году

По данным агентства, Украине, в случае продолжения боевых действий до конца этого десятилетия, потребуется более $200 млрд

Редакция сайта ТАСС

Киев © Chris McGrath/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. ЕС может начать работу над созданием правового механизма, который предполагает выдачу Украине кредита за счет замороженных российских активов, ко второму кварталу 2026 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Еврокомиссия оперативно подготовит предложения по механизму в случае достижения политического согласия по использованию активов на саммите лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе. По словам одного из собеседников агентства, Украине, в случае продолжения боевых действий до конца этого десятилетия, потребуется более $200 млрд.

Лидеры ЕС также попробуют добиться единства по вопросу санкций. Как напоминает агентство, Словакия и Австрия пока блокируют очередной пакет мер, который подразумевает отказ от российского СПГ с 2027 года и рестрикции в отношении юридических лиц в третьих странах.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.