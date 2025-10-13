В Душанбе при поддержке Сбера планируют открыть "Школу 21"

Школа цифровых технологий от Сбера дает возможность кандидатам от 18 лет по итогам отборочных этапов бесплатно получить востребованную IT-профессию

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Таджикистана и российский Сбер в настоящее время активно работают над открытием в Душанбе "Школы 21" для подготовки кадров в сфере информационных технологий. Об этом сообщил начальник службы связи при правительстве республики Исфандиёр Садулло, выступая на панельной сессии Второго международного ПЛАС-форума Digital Tajikistan в Душанбе.

"Школа 21" - школа цифровых технологий от Сбера. Она дает возможность кандидатам от 18 лет по итогам отборочных этапов бесплатно получить востребованную IT-профессию. "Школа 21" действует в ряде российских регионов.

"Необходимо отметить, что для успешного достижения поставленных целей в сфере цифровизации крайне важно обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. В этом направлении Служба связи при правительстве Республики Таджикистан с Агентством по инновациям и цифровым технологиям при президенте Республики Таджикистан, а также при поддержке наших партнеров из российского Сбербанка активно работает над созданием «Школы 21» в городе Душанбе", - сказал Садулло.

По его словам, "Школа 21" в столице республики "станет уникальной образовательной платформой, направленной на развитие передовых навыков программирования и инновационного мышления, что позволит подготовить новое поколение специалистов, способных внести значительный вклад в цифровую трансформацию и устойчивое технологическое развитие Таджикистана". При этом сроки открытия школы и другие подробности проекта Садулло не уточнил.

Ранее в октябре глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам в кулуарах Moscow Startup Summit, что обсуждается возможность открытия "Школы 21" с рядом арабских стран.