Минфин не рассматривает отказ от возмещения НДС экспортерам сырья

Такое решение может негативно сказаться на целой нефтегазовой отрасли, отметил министр финансов РФ Антон Силуанов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минфин России не рассматривает отказ от возмещения НДС экспортерам сырья, поскольку это решение может негативно сказаться на нефтегазовой отрасли. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Что касается возврата НДС. Тоже тема наша с вами постоянная. Наш аргумент был такой, что это, по сути дела, такая же экспортная пошлина на наших нефтяников, на наших экспортеров. Мы считаем, что сейчас нагрузка на нефтяной сектор высокая. <…> Нам поддержка, нефтяная выручка важна. Поэтому здесь надо не перегнуть и не создать диссимулирующий механизм, с тем чтобы экспорт был вообще не выгоден", - отметил министр.

"Поэтому мы не рассматриваем этот вопрос о не возмещении НДС, знаем опыт Китая. Но знаем, что такое решение может негативно сказаться на целой нефтегазовой отрасли. Поэтому это предложение не рассматривалось. И считаем, что его не надо рассматривать", - сказал Силуанов.