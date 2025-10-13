ЕС на год продлил санкции за "использование химического оружия"

Санкции ввели против 25 человек и 6 организаций

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Совет ЕС автоматически продлил на год санкции, введенные за "применение химического оружия". Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС продлил на год, до 16 октября 2026 года, санкционный режим за применение химического оружия", - говорится в документе.

Этот отдельный санкционный режим носит стандартный для ЕС характер, подразумевает блокирование активов в Европе и запрет въезда в ЕС. Санкции введены против 25 человек и 6 организаций.

Он начал разрабатываться еще во времена обвинений против Сирии в применении химического оружия в период гражданской войны в этой стране, затем его же использовали по обвинениям в адрес российских спецслужб в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании и по аналогичным инцидентам.