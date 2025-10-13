Эксперт Воронов объяснил исследование лауреатов Нобелевской премии по экономике

Ключевой фигурой ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН назвал Джоэля Мокира

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Ученые, отмеченные Нобелевской премией по экономике, в ходе своих исследований выяснили, что внедрение инноваций и всплеск числа новых изобретений в обществе начинается при замедлении темпов экономического роста и нестабильности экономики. Таким мнением с ТАСС поделился ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, преподаватель Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юрий Воронов.

Премию по экономике памяти Нобеля получат Джоэль Мокир, Филипп Агьон, Питер Хауит "за объяснение инновационного экономического роста", заявили в комитете 13 октября.

"Ключевая фигура - Джоэль Мокир - известен как историк экономики. Его самая известная книга, переведенная на русский, «Дары Афины», и главная мысль в том, что научно-технический прогресс является внутренним элементом экономического развития. [Ученые выяснили, что] только, когда в экономике что-то нестабильно, тогда начинается внедрение инноваций, и это показано на огромном количестве данных с 1300 года до наших дней", - сказал собеседник агентства.

Эксперт пояснил, что Филипп Агьон и Питер Хауит, также отмеченные Нобелевской премией, занимались сбором статистических данных для подкрепления теории Мокира о том, что научно-технический прогресс эндогенный фактор по отношению к экономике. "Когда все хорошо, что ничего не изобретается. Красивый пример - это жители Китая, которые на протяжении столетий использовали порох только для фейерверков, а когда порох пришел в Европу, то первое, что сделали - это начали засыпать его в пушки. Та экономическая катастрофа, которая была в Европе в XIV веке, привела к тому, что начали развиваться наука и техника", - добавил он.