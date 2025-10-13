Акции Broadcom росли более чем на 10% на фоне соглашения с OpenAI

По данным на 17:11 мск, акции компании росли до $358,86 за бумагу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Акции американской компании Broadcom Inc. росли более чем на 10% на электронной бирже Nasdaq, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне заключения многолетнего соглашения по ИИ-чипам с компанией OpenAI.

По данным на 17:11 мск, акции Broadcom Inc. росли на 10,54%, до $358,86 за бумагу. К 17:31 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне $354,5 за бумагу (+9,2%).

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на совместное заявление компаний, что OpenAI и Broadcom Inc. объявили о заключении крупного партнерства для разработки специализированных чипов и сетевого оборудования.

OpenAI разработает аппаратное обеспечение совместно с Broadcom, чтобы увеличить мощность центров обработки данных для систем искусственного интеллекта на 10 гигаватт. Компании начнут устанавливать серверные стойки во второй половине 2026 года. Внедрение оборудования должно быть завершено к концу 2029 года.