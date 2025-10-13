Экономист Чупин связал выбор лауреатов Нобелевской премии с изменениями в науке

Кандидат экономических наук отметил, что в 2025 году акцент награждения сместился на динамику роста и инновации

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Изменения приоритетов в экономической науке можно проследить по выбору нобелевских лауреатов в этой отрасли. Такое мнение высказал ТАСС кандидат экономических наук, заместитель декана экономического факультета РУДН Александр Чупин.

13 октября было объявлено, что Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит получат Нобелевскую премию 2025 года "за объяснение инновационного экономического роста".

"В 2022-м лауреатами стали исследователи банковских кризисов - тема финансовой устойчивости была тогда на пике. В 2023-м премию получила Клаудия Голдин за работы о положении женщин на рынке труда - акцент на социальной справедливости. В 2024-м награда досталась авторам теории институтов, от которых зависит устойчивость развития. А теперь, в 2025-м, акцент сместился на динамику роста и инновации - на то, как экономика сама себя обновляет", - объяснил Чупин.

По его словам, премия в этом году объясняет "умение меняться, не теряя устойчивости".

"Для любой страны, особенно с переходной экономикой, это напоминание: рост невозможен без смелости обновляться, даже если это разрушает привычное. Главное - чтобы разрушение было созидательным", - добавил он.