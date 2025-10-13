Россия и Туркмения договорились упрощать таможенные операции

Соглашение подписали председатель ГТС Максат Худайкулиев и заместитель руководителя ФТС РФ Сергей Шкляев

АШХАБАД, 13 октября. /ТАСС/. Государственная таможенная служба (ГТС) Туркмении и Федеральная таможенная служба (ФТС) России подписали соглашение об организации упрощенного порядка осуществления операций при перемещении товаров и транспортных служб между двумя странами, передает корреспондент ТАСС.

Подпись на документе поставили председатель ГТС Туркмении Максат Худайкулиев и заместитель руководителя ФТС РФ Сергей Шкляев. Подписание прошло после 13-го заседания межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое прошло в Ашхабаде. Сопредседателем комиссии с российской стороны является заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, с туркменской - заместитель председателя кабинета министров Нокергулы Атагулыев.

"Важным вопросом является развитие таможенного взаимоотношения, очень важно, чтобы товары и грузы быстро перемещались, у нас были представители таможенных служб и в России, и здесь", - рассказал Хуснуллин журналистам.

После заседания комиссии был подписан еще ряд документов. В том числе планы мероприятий по сотрудничеству на 2025-2026 годы между Министерством образования Туркмении и Министерством просвещения РФ, между Министерством сельского хозяйства Туркмении и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Россресстр). Также Государственная товарно-сырьевая биржа Туркмении и Санкт-Петербургская биржа договорились о технологическом и маркетинговом сотрудничестве.

Посол РФ в Туркмении Иван Волынкин подписал ряд меморандумов от имени Всероссийского научно-исследовательского института коневодства имени академика В. В. Калашникова о сотрудничестве в области коневодства. В частности, документы были подписаны с государственный объединением Turkmen atlary ("Туркменские кони") и Международной академией коневодства им. Аба Аннаева.