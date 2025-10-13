На Украине разрешили передачу военных технологий частным производителям

Украинский министр обороны Денис Шмыгаль объяснил, что это позволит нарастить производство и насытить армию проверенной техникой

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Украины разрешило передавать военные технологии частным производителям вооружений. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

"Правительство открыло путь к использованию производителями технологий Минобороны. <...> Запускаем экспериментальный механизм передачи технологий, разработанных в системе министерства обороны, в серийное производство", - написал он в своем Telegram-канале. Министр утверждает, что при этом технологии будут оставаться в собственности государства, а доступ к ним предоставят только проверенным производителям.

Шмыгаль отметил, что удачные решения могут реализовываться несколькими производителями одновременно. По словам главы Минобороны, этот шаг позволит "увеличить объемы производства и насытить армию проверенной техникой". Также в Киеве рассчитывают привлечь потенциал стран НАТО к совершенствованию украинских технологий через новый порядок экспорта.

В январе украинский кабмин разрешил иностранным компаниям участвовать в разработке и модернизации военной техники и вооружений на своей территории. В Киеве признавали, что рассчитывают, что иностранные компании будут при этом применять "передовые западные технологии".

Как ранее писала украинская газета "Экономическая правда", оборонная промышленность - единственная отрасль, которая развивается на Украине. При этом Киев просит своих западных партнеров размещать оборонные заказы для нужд ВСУ на украинских предприятиях, чтобы обеспечивать их заказами.

Партнеры Киева после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи украинской стороне. Однако, как отмечают аналитики, эти средства в значительной части остаются в самих странах-донорах, так как идут на финансирование их военных программ помощи Украине или закупки оружия и боеприпасов для ВСУ у американских и европейских производителей.