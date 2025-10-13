Аксаков отметил важность подготовки голосования за выбор дизайна 500 рублей

Технологии надо отработать таким образом, чтобы было объективное мнение людей, подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что мнение граждан по выбору нового дизайна банкноты в 500 рублей надо узнавать, но при этом следует заранее тщательно подготовить процедуру голосования, отработать технологии. Об этом Аксаков сообщил ТАСС.

"В любом случае надо мнение людей узнавать, просто технологии надо отработать таким образом, чтобы было объективное мнение людей. И, может быть, сейчас люди не особенно заточены на это решение. Те, кто, скажем так, недобросовестно к этому относятся, они пытаются с помощью разных технологий повлиять на статус голосования. В общем, надо подготовиться к общественному обсуждению, а потом уже проводить", - сказал он.

При этом Аксаков подчеркнул, что граждане очень серьезно относятся к выбору дизайна купюры, поэтому следует тщательно подготовить проведение голосования. "Люди, оказывается, очень активно участвуют в этом процессе, ну и очень серьезно воспринимают то, что будет изображено. Поэтому важно, скажем так, может быть, тщательно подготовить проведение такой процедуры опроса людей, ну и после этого проводить", - сказал он.

Онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей началось 1 октября и должно было завершиться 14 октября. Однако 12 октября ЦБ отменил голосование из-за множественных попыток "техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты". В Центробанке отметили, что новые даты голосования будут объявлены позже.

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой ("Единая Россия") обратилась в Центробанк с предложением провести опрос среди граждан, чтобы узнать их мнение о целесообразности замены символа на банкноте в 500 рублей. "Если будет новое голосование, то предлагаем включить пункт : "Нужно ли менять изображение на купюре?". Возможно, большинство людей устраивает сегодняшнее изображение. И это для всех облегчит задачу. И даст время более качественно подготовиться к решению этого вопроса", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.