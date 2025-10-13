Комитет Госдумы одобрил изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета

Принятие поправок обеспечит дополнительные доходы федерального бюджета

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий ряд изменений в Налоговый кодекс РФ в связи с рассмотрением "бюджетного пакета" - проекта бюджета на 2026-2028 годы и сопутствующих поправок в Бюджетный кодекс РФ. Законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы 22 октября.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, принятие поправок обеспечит дополнительные доходы федерального бюджета: в 2026 году в объеме порядка 1,538 трлн рублей, в 2027 году - в объеме порядка 2,371 трлн рублей, в 2028 году - в объеме порядка 2,750 трлн рублей.

Так, в 2026 году за счет отмены льготы в виде освобождения от уплаты налога на прибыль организаций для плательщиков налога на игорный бизнес предусматривается 4,219 млрд рублей; за счет повышения на 2 п.п. налоговой ставки по НДС - 1,187 трлн рублей; за счет снижения порога по выручке для плательщиков упрощенной системы налогообложения с 60 млн до 10 млн рублей, при котором возникает обязанность уплачивать НДС - 200 млрд рублей,; за счет снижения порога доходов налогоплательщика с 60 млн до 10 млн рублей, до достижения которого возможно применение патентной системы налогообложения и соответствующий переход плательщиков на упрощенную систему налогообложения - 1,27 млрд рублей.

За счет повышения ставок акцизов на "вредные товары" (табачная, алкогольная, спиртосодержащая продукции и сахаросодержащие напитки) дополнительные доходы бюджета составят 65,7 млрд рублей, за счет повышения ставок налога на игорный бизнес для тотализаторов и букмекеров и зачисления налога на игорный бизнес в федеральный бюджет - 74,233 млрд рублей, за счет прекращения с 1 января 2026 года действия налоговых преференций для участников особой экономической зоны (ОЭЗ) в Магаданской области - 2,413 млрд рублей, за счет уточнения ранее установленных ставок акцизов на нефтепродукты и автомобили на 2026-2027 годы с учетом фактически сложившегося уровня инфляции - 4,897 млрд рублей.

При этом введение возможности уменьшения суммы НДПИ, исчисленной при добыче железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов), на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Мурманской области, на сумму налогового вычета приведет к уменьшению поступлений в федеральный бюджет на сумму порядка 1,522 млрд рублей.

Доходы внебюджетных фондов

Кроме того предлагаемые в законопроекте изменения позволят обеспечить дополнительные поступления в государственные внебюджетные фонды: в 2026 году - в объеме 731,832 млрд рублей; в 2027 году - в объеме 796,669 млрд рублей; в 2028 году - в объеме 857,214 млрд рублей.

В том числе в 2026 году за счет пересмотра пониженных тарифов страховых взносов для малых и средних предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности, поступления в бюджет составят 486,639 млрд рублей, за счет повышения льготного тарифа страховых взносов для IT-организаций с 7,6 до 15% (в пределах базы) - 123,170 млрд рублей; за счет введения обязанности для руководителей исчислять страховые взносы исходя из величины не менее минимального размера оплаты труда - 122,023 млрд рублей.