На Кубани в 2026 году направят 381 млн рублей на поддержку животноводства

Новая мера поддержки обеспечит рост объемов производства молока и увеличит общее поголовье крупного рогатого скота в Краснодарском крае

© Донат Сорокин/ ТАСС

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Новая мера государственной поддержки животноводства вводится в Краснодарском крае с 2026 года - субсидии из краевого бюджета на улучшение условий содержания молочных коров составят 381 млн рублей. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Финансирование будет направлено на компенсацию затрат фермеров при приобретении оборудования.

"Субсидии будут предоставлять на улучшение условий содержания молочных коров - всего на эти цели планируют направить 381 млн руб. из краевого бюджета. <...> Средства, полученные в рамках новой меры господдержки, фермеры смогут направить для компенсации затрат на приобретение систем микроклимата, автоматизированного комплекса доения или мягкого напольного покрытия в коровниках", - отметили в ведомстве.

В Минсельхозе добавили, что ежегодно предприятиям-производителям молока направляется свыше 1 млрд рублей субсидий.

"Кроме того, из-за засухи, из краевого бюджета мы ждем дополнительно 230 млн руб. для увеличения ставки субсидирования производства молока до 4 руб. за 1 кг для фермеров", - добавили в министерстве.

Новая мера поддержки обеспечит рост объемов производства молока и увеличит общее поголовье крупного рогатого скота в Краснодарском крае. Как сообщалось, к 2030 г. в Краснодарском крае планируют довести производство молока до 2 млн тонн. Развитие животноводства остается приоритетным направлением для агропромышленного комплекса региона.