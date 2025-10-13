Стоимость палладия на NYMEX превысила $1 550 впервые с 15 мая 2023 года

К 19:24 мск стоимость палладия замедлила рост и находилась на уровне $1 547,75 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $1 550 за тройскую унцию впервые с 15 мая 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 19:14 мск, цена на драгметалл составляла $1 550,5 за тройскую унцию (+5,43%). К 19:24 мск стоимость палладия замедлила рост и находилась на уровне $1 547,75 за тройскую унцию (+5,25%).

В это же время стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX росла на 4,9%, до $1 702,45 за тройскую унцию.

С начала года цена на палладий выросла на 72,07%, с начала октября - на 21,57%.