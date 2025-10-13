Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник снизился на 0,47%, до 2 576,38 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,06% - до 1 003,79 пункта. Курс юаня снизился на 16 коп., до 11,17 руб.

"Индекс Мосбиржи в начале недели пытался восстановиться и заглядывал выше 2 600 пунктов, однако позитива оказалось недостаточно, плюс укрепление рубля сдерживало покупателей. Последние заявления президента США Дональда Трампа обозначили возможность продолжения переговоров по урегулированию украинского конфликта", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

Лидерами роста на российском фондовом рынке выступили акции группы "Позитив" (+3,6%).

Лидерами понижения, как отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, оказались акции "Газпром нефти" (-4,8%), вероятно, из-за отсутствия подвижек в потенциальной сделке по продаже миноритарного пакета акций сербской нефтеперерабатывающей компании NIS.

Прогноз на 14 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 14 октября - 2 550 - 2 650 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 79-81 руб., 92-94 руб. и 11,1-11,5 руб. соответственно.