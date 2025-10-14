Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум

По состоянию на 03:06 мск цена на драгметалл составляла $4 138,1 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, достигнув отметки $4 150 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 02:36 мск, цена на драгметалл составляла $4 150 за тройскую унцию (+1,97%). По состоянию на 02:59 мск стоимость золота замедлила рост до $4 146,5 за унцию (+1,88%).

По состоянию на 03:06 мск стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $4 138,1 за тройскую унцию (+1,68%).